Фото: Министерство промышленности и энергетики области

В Саратовской области из оборота изъяли 1,5 тонны некачественных продуктов. Об этом сообщает Министерство промышленности и энергетики Саратовской области.

За 2023 год в Саратовской области из оборота изъято 1,5 тонны пищевой продукции, произведенной и реализуемой с нарушением обязательных требований, в том числе 151 кг молочной. Такие данные озвучены на заседании региональной комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции, которое провел министр промышленности и энергетики области Михаил Торгашин.

В 2022 году и с начала 2023 года обнаружено более 130 фактов выпуска в оборот таких продуктов, не отвечающих показателям качества. Фальсификат выявляли как под марками саратовских производителей, так и компаний из других регионов.