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НовостиПолитика9 августа 2023 8:02

Волонтер из Новобурасского района получил орден Святого Георгия

Житель Саратовской области получил престижную награду за подвиги в зоне СВО
Евгений Бадиков
фото: тг-канал "Время Саратовское Z"

фото: тг-канал "Время Саратовское Z"

Волонтер из Новобурасского района получил орден Святого Георгия. Об этом сообщает телеграм-канал Время Саратовское Z.

Уроженец Новобурасского района Саратовской области Сергей В. получил награду в ходе проведения специальной военной операции. Боец на протяжении многих активным участником добровольческого движения, помогал пожилым людям.

В январе этого года наш земляк подписал контракт с Министерством обороны РФ и отправился в зону проведения спецоперации, чтобы защищать интересы Родины.

Сергей участвовал в боях на передней линии обороны в составе специального штурмового отряда. Подвиг военнослужащего не остался незамеченным. В июне этого года Сергей награжден орденом Святого Георгия IV степени.