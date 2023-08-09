фото: тг-канал "Время Саратовское Z"

Волонтер из Новобурасского района получил орден Святого Георгия. Об этом сообщает телеграм-канал Время Саратовское Z.

Уроженец Новобурасского района Саратовской области Сергей В. получил награду в ходе проведения специальной военной операции. Боец на протяжении многих активным участником добровольческого движения, помогал пожилым людям.

В январе этого года наш земляк подписал контракт с Министерством обороны РФ и отправился в зону проведения спецоперации, чтобы защищать интересы Родины.

Сергей участвовал в боях на передней линии обороны в составе специального штурмового отряда. Подвиг военнослужащего не остался незамеченным. В июне этого года Сергей награжден орденом Святого Георгия IV степени.