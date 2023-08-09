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НовостиПроисшествия9 августа 2023 7:52

В Федоровском районе Toyota Corolla съехала с трассы и перевернулась

19-летнему водителю иномарки и трем молодым пассажирам потребовалась госпитализация
Нарина Балаян
Фото: Телеграм-канал "ЧП Саратов"

Фото: Телеграм-канал "ЧП Саратов"

В Федоровском районе Toyota Corolla съехала с трассы и перевернулась. Об этом сегодня, 9 августа, сообщает УГИБДД по Саратовской области.

По данным ведомства, авария произошла сегодня утром в 5:25. На трассе Тамбов-Пенза автомобиль Toyota Corolla, которым управлял 20-летний парень, съехал с дороги и перевернулся.

В результате ДТП пострадал водитель и его пассажиры – один 19-ти и два 21-летних парня. Им потребовалась госпитализация.

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