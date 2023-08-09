Фото: Администрация Октябрьского района Саратова
В Саратове ряду абонентов Волжского и Октябрьского района отключили воду. Об этом сегодня, 9 августа, сообщает ООО «КВС».
Ограничение подачи ХВС жителям районов связано с аварией на сетях по адресу: улицу Большая Горная, 117/83.
Холодную воду отключили абонентам, которые находятся на границах улиц: Соколовая – Фильтровая – Большая Затонская – Набережная Космонавтов – Обуховский переулок – Радищева; Также, улицы Симбирская (от Соколовой до Зеленой) и частные домовладения выше улицы Соколовой на участке от Симбирской до моста.
Окончание работ планируется к 20:00.
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