Фото: ГИБДД по Саратовской области

В Саратове на Шелковичной водитель внедорожника BMW наехал на пенсионера. Об этом сегодня, 9 августа, сообщает региональное ГИБДД.

ДТП произошло вчера, 8 августа, в 13:00 на улице Шелковичная. Недалеко от детской больницы №4 34-летний мужчина за рулем автомобиля BMW сбил прохожего.

В результате аварии 69-летний пенсионер с травмами госпитализирован в медицинское учреждение.

Обстоятельства случившегося неизвестны.

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