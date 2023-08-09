Житель Энгельса задержан полицией с 130 граммами конопли

фото: пресс-служба МВД по Саратовской области

Житель Энгельса задержан с 130 граммами конопли. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Саратовской области.

В рамках операции «Мак-2023» в Энгельсе, во дворе частного дома, где проживал подозреваемый, полицейскими обнаружено и изъято более 130 граммов марихуаны.

Часть изъятых наркотических вещества растительного происхождения злоумышленник хранил в баночке из-под детского питания, другую партию, расфасованную в пакеты, мужчина прятал в банках с яркой этикеткой «Ассорти из томатов и огурцов».

Возбуждено уголовное дело.