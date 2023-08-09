Ломовозы регоператора выполнили более 5,5 тысячи рейсов для вывоза древесно-растительных отходов

фото: АО Ситиматик

За 7 месяцев подрядчики регионального оператора по обращению с ТКО совершили более 5,5 тысячи рейсов для вывоза древесно-кустарниковых отходов с контейнерных площадок и территории около них. Для этого была привлечена специальная техника – ломовозы, специалисты, которые умеют ей управлять, и введены дополнительные маршруты следования.

Зона ответственности Саратовского филиала АО «Ситиматик» в соответствии с согласованным Правительством области и муниципалитетами реестром — это контейнерные площадки в частном секторе Саратова, Энгельса, Балакова, Балашова, Вольска и Пугачева. С них за 7 месяцев всего было вывезено 132,3 тыс. кубометров опилов деревьев, кустарников, листвы и скошенной травы. Этот показатель уже превысил объем растительных отходов, вывезенных за весь прошлый год.

Параллельно с других площадок частного сектора вывоз обеспечивают муниципальные службы благоустройства, а опилы с придомовых территорий многоквартирных домов обязаны вывозить управляющие организации, производившие опиловку, так как эти затраты включены в плату за содержание жилья.

Региональный оператор напоминает, что опилы древесно-кустарниковой растительности запрещено складировать в контейнеры для твердых коммунальных отходов. В соответствии с приказом Министерства природных ресурсов и экологии Саратовской области № 48 от 7 февраля 2022 года «Об утверждении порядка накопления ТКО» и правилами благоустройства растительные отходы нельзя выбрасывать на контейнерные площадки для ТКО.

По вопросам качества оказания услуги по обращению с ТКО, а также по работе отрасли в целом жители Саратовской области могут обратиться в контакт-центр филиала АО «Ситиматик» по телефону: 8 (8452) 25-64-90.