Фото: архив КП

В поселке Сергиевский в результате пожара пострадал мужчина и два поросенка. Об этом сегодня, 9 августа, сообщает региональное управление МЧС.

ЧП произошло вчера, 8 августа в 17:04. Возгорание произошло в частном хозяйстве. На место происшествия выехали два пожарных расчета. Огонь в 130 квадратных метров тушили две бригады пожарных. В результате происшествия мужчина получил ожог. Кроме того, погибли два поросенка и сгорел трактор.

Причина пожара неизвестна.

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