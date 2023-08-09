Фото: ГИБДД по Саратовской области

В Саратовской области 15-летний мальчик за рулем легковушки протаранил стену дома. Об этом сегодня, 9 августа, сообщает региональная Госавтоинспекция.

По данным ведомства, ДТП произошло в селе Александров Гай вчера, 8 августа, в первом часу ночи. На улице Коммунистическая подросток сел за руль отечественной «двенадцатой», не справился с управлением и врезался в жилой дом.

В результате аварии юный водитель получил травмы.

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