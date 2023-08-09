Фото: Архив КП

Саратовские ученые создали программу для выявления артроза тазобедренного сустава. Об этом сообщает пресс-служба СГТУ имени Ю.А. Гагарина.

Первая программа на основе нейросети даст возможность диагностировать артроз тазобедренного сустава, а также отслеживать его течение.

Напомним, тазобедренный артроз - это хроническое заболевание опорно-двигательной системы, которое сложно поддается лечению, а также приводит к разрушению хрящевой структуры и костной ткани сустава.

Разработкой уникальной программы ученые СГТУ занимаются совместно с коллегами из НИИ травматологии, ортопедии и нейрохирургии СГМУ имени В.И. Разумовского.

Авторы разработки - старший преподаватель кафедры «Прикладные информационные технологии» Института прикладных информационных технологий и коммуникаций СГТУ Артем Акутин, аспирант Дмитрий Солопекин, а также студенты Дмитрий Лоскутов, Михаил Баненков и Антон Ненахов.

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