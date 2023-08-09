Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Саратове бездомная собака покусала 14-летнего мальчика. Об этом сегодня, 9 августа, сообщает региональное управление Следственного комитета.

ЧП произошло вчера, 8 августа, в поселке Поливановка. На улице 1-я Речная на ребенка напала бездомная собака. В результате происшествия 14-летний юноша госпитализирован в медицинское учреждение.

Сотрудниками Следственного комитета ведется проверка.

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