Панков: Пристройка к школе №66 необходима жителям посёлка Юбилейный

"Если не торопиться со строительством и перекладывать обязанности друг на друга, то деньги могут вернуться в федеральный бюджет"

Если чиновничьи междоусобицы будут мешать строительству пристройки к школе №66, то средства могут вернуться в федеральный бюджет. Это подчеркнул депутат Госдумы Николай Панков в своем телеграм-канале «Пара слоV».

«Пристройка к школе №66 необходима жителям посёлка Юбилейный. Школа перегружена. Многим детям приходится учиться во вторую смену. Они не успевают заниматься в кружках и секциях, как их ровесники. И очень мало времени проводят с родителями.

Вячеслав Володин уже помог со строительством школы в Иволгино, откуда многие школьники ездили учиться в Юбилейный. И помог найти финансирование на пристройку к 66-й школе. Возможно, кто-то в местной власти привык, что не нужно самим искать средства на решение проблем. Но это не значит, что проекты сами себя реализуют. Если не торопиться со строительством и перекладывать обязанности друг на друга, то деньги могут вернуться в федеральный бюджет. Пора прекращать чиновничьи междоусобицы и начать думать о людях», - пишет Николай Панков.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что завершить работы по строительству пристройки надо до апреля 2024 года, иначе деньги вернутся в федеральный бюджет. Информация об этом появилась в телеграм-канале его сторонников в Саратове.