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НовостиПроисшествия9 августа 2023 5:38

В Балаково иномарка протаранила стену на заправке

Ранним утром недалеко от села Маянга автомобиль Volkswagen врезался в стену на заправке – три человека в больнице
Нарина Балаян
Фото: ГИБДД по Саратовской области

Фото: ГИБДД по Саратовской области

В Балаково иномарка протаранила стену на заправке. Об этом сегодня, 9 августа, сообщает ГИБДД по Саратовской области.

ДТП произошло ранним утром, в 6:00, на трассе Маркс-Балаково. Недалеко от села Маянга на автозаправочной станции автомобиль Volkswagen Passat врезался в стену. В результате аварии водитель и пассажиры иномарки с травмами госпитализированы в медучреждение.

Обстоятельства случившегося неизвестны.

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