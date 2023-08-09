Фото: ГИБДД по Саратовской области

В Балаково иномарка протаранила стену на заправке. Об этом сегодня, 9 августа, сообщает ГИБДД по Саратовской области.

ДТП произошло ранним утром, в 6:00, на трассе Маркс-Балаково. Недалеко от села Маянга на автозаправочной станции автомобиль Volkswagen Passat врезался в стену. В результате аварии водитель и пассажиры иномарки с травмами госпитализированы в медучреждение.

Обстоятельства случившегося неизвестны.

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