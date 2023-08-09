В Энгельсе отключат газ из-за аварийных работ

ООО "Волга-Медиа" Фото: Елена Маркелова

Сегодня, 9 августа, в Энгельсе будет отключен газ. Об этом проинформировала пресс-служба районной администрации.

В зону отключения попадут МКД по адресам:

- Шурова гора 7/1, 7/2, 7/3, 7/4, 7/5, 7/6, 7/7, 7/8, 7/9, 7/11;

- улица Трудовая 12, 12/1, 12/2, 12/3, 12/4;

- улица Кондакова 48, 48а, 48б, 52;

- улица Пролетарская, 1, 2.

Также без газа останутся частные дома: - на улице Пролетарская;

- на улице Бережная;

- на улице Трудовая;

- на улице 1-я Пономаревская;

- на улице Вольская; - на улице Петровского; - на улице Островского; - на улице 2-я Пономаревская;

- на улице Калинина 64, 64а, 62, 60, 58, 58а, 56, 54, 52, 50, 48;

- на улице Тихая 2, 4, 4, 4а, 6, 8, 10а, 10, 12, 14, 14а, 14б;

- в Водном переулке.

Отключение продиктовано необходимостью аварийных работ. Подача ресурса возобновится 10 августа в 17:00.