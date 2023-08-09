Жителям Балашова обустроят пляж после победы в конкурсе грантов

Фото: Телеграм-канал Павел Мигачев

Балашовский проект «365 километр Хопра: благоустройство городского пляжа в контексте развития береговой зоны. О ПРЕкрасном на ХоПРЕ» выиграл грант на Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды. Об этом сообщил зампред областного правительства Павел Мигачев.

Город получил на данные 95 миллионов рублей. Городской пляж займет порядка 18 тысяч квадратных метров. На нём установят площадки для подвижных игр, в том числе воркаута; появится пляжная игровая зона, променад, пергольный навес. Будут предусмотрены раздевалки, вышка и помещение спасателей, скамьи для отдыха и питьевые фонтанчики, спуск в воду для маломобильных групп населения с навесом и раздевалкой, биотуалет и система видеонаблюдения.

- Подрядчик выполнил разбивку и планировку территории, укрепил поверхности габионными конструкциями, залил бетонные основания детской площадки и помещения спасателей, провел работы по устройству сетей водоснабжения, электроснабжения и дорожного полотна. Также на будущем пляже уже установлена детская площадка, арт-объекты (корабли, цифры «365») в районе набережной реки Хопер, смонтированы трибуны и ограждения прогулочной зоны, — отметил заместитель Председателя Правительства области Павел Мигачев.