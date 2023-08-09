Вячеслав Володин поручил завершить работы по пристройке к школе №66 до апреля 2024 года

Фото: Телеграм-канал Володин Саратов

Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин посетил поселок Юбилейный в Саратове. Здесь он понаблюдал за работами по возведению пристройки к 66 школе на 877 мест.

Он отметил, что средства на строительство из федерального бюджета поступили еще 1 января. Но работы начались только недавно. Володин призвал городские власти ускориться. - Завершить работы должны в конце первого квартала следующего года, иначе деньги вернутся в федеральный бюджет, - предупредил спикер федерального заксобрания.

- Юбилейный – развивающийся поселок. Школы переполнены, дети учатся в две смены. С этой проблемой к Вячеславу Володину обращались жители. Пристройка разгрузит школы района, и дети смогут учиться в одну смену, - добавил политик.