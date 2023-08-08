Дом Рейнвальда в Саратове признали объектом культурного наследия

Фото: Комитет культурного наследия Саратовской области

«Дом Рейнвальда М.К», который находится в Саратове на улице Чернышевского, 175, признан объектом муниципального значения. Об этом сообщила пресс-служба профильного комитета.

Здание прошло историко-культурную экспертизу и включено в Единый государственный реестр. Как уточнили в ведомстве, по сведениям историков, к началу 1880х годов дом уже был построен. "Подтверждением этому служит фотографическая панорама Саратова, выполненная Петром Пятницким в 1880 году. В газете «Саратовский листок» за 1879 год была опубликована информация, что в доме разместилось саратовское агентство пароходов американской системы арендатора Альфонса Зевеке. Альфонс Александрович был крупным деятелем волжского судоходства, организовавший в 1876 году в Нижнем Новогороде собственное пароходство и открывший плавание между Нижним Новгородом и Астраханью. Управляющим саратовским отделением был его брат – Федор Александрович.

Владельцем дома являлся потомственный почетный гражданин Михаил Рейнвальд. Всю жизнь он был связан своей деятельностью с судоходством. Так в саратовском календаре за 1880 год, сообщается о нем как о члене и казначее Окружного правления Общества подания помощи при кораблекрушениях. Кстати, канцелярия Общества находилась в его доме. На начало XX века Рейнвальд был агентом пароходного общества «Кавказ и Меркурий», контора располагалась в его же доме. Кроме того, часть здания собственник сдавал в наем, а часть занимал сам - проживал здесь с семьей".

В настоящее время комитет культурного наследия установил границы территории и предмет охраны старинного здания.