Саратовские следователи проводят проверку обстоятельств гибели горожанки

Фото: архив КП
Сегодня, 8 августа 2023 года скончалась 68-летняя женщина, которая 22 июля с ожогами на теле была доставлена в медицинское учреждение. Об этом сообщает региональный СУ СК. Пострадавшая получила ожоги в собственном автомобиле при прорыве трубы от охлаждающей жидкости. Следователи осмотрели место происшествия и тело, назначено судебно-медицинское исследование. В настоящее время выполняется комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.
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