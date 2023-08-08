Жители и гости Саратова могут добраться до Волги по отремонтированной улице

Фото: телеграм-канал "Мэрия сообщает"

Исполняющий обязанности председателя комитета дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта Игорь Поздникин, совместно с директором дирекции транспорта и дорожной деятельности Андреем Бондаревым провели осмотр отремонтированной в этом году улицы Большая Садовая от ул. Чернышевского до Набережной Космонавтов. Об этом сегодня, 8 августа сообщает городская администрация.

Протяженность участка ремонта - 400 метров, площадь ремонта составила 2900 кв. м. В ходе ремонтных работ заменено 350 бордюров. Данная дорога обеспечивает безопасный подъезд к Новой Набережной. На сегодняшний день работы выполнены в полном объеме с опережением срока, нанесена дорожная разметка.

- Теперь жители и гости города смогут добраться до Волги как на транспортных средствах, так и пешком, - комментирует мэрия.

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