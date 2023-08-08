В Саратове определили меры по снижению роста заболеваемости энтеровирусом

Фото: архив КП
В связи с распространением энтеровирусной инфекции определен ряд мер по снижению роста заболеваемости. Об этом сегодня, 8 августа сообщает городская администрация.
-Рекомендуется ограничить проведение массовых мероприятий, в том числе с участием детей.
-Установить информационные знаки о запрете купания в несанкицонированных местах.
-Провести мероприятия по пресечению незаконной уличной торговли.
-Ограничить доступ посетителей в образовательные и оздоровительные учреждения.
-А также обеспечить проведение дезинфекции мест общего пользования.
Жителей призывают соблюдать правила гигиены.
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