В Саратове определили меры по снижению роста заболеваемости энтеровирусом

Фото: архив КП

В связи с распространением энтеровирусной инфекции определен ряд мер по снижению роста заболеваемости. Об этом сегодня, 8 августа сообщает городская администрация.

-Рекомендуется ограничить проведение массовых мероприятий, в том числе с участием детей.

-Установить информационные знаки о запрете купания в несанкицонированных местах.

-Провести мероприятия по пресечению незаконной уличной торговли.

-Ограничить доступ посетителей в образовательные и оздоровительные учреждения.

-А также обеспечить проведение дезинфекции мест общего пользования.

Жителей призывают соблюдать правила гигиены.

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