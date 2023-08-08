На «Складах Рейнеке» представят дизайнерские проекты

Фото: Минкультуры Саратовской области

Завтра, 9 августа, в арт-кластере РОСИЗО «Склады Рейнеке» в 18:00 откроется выставка выпускников направления «Дизайн» Саратовского художественного училища имени А. П. Боголюбова. Ее составили дизайнерские проекты, главным объектом которых является пространство через творческое переосмысление молодыми авторами.

Темы работ очень разнообразны, но все их объединяет пространство, в лабиринтах которого пытаются разобраться авторы. Выставка состоит из трёх тематических разделов, в которых представлены дизайнерские проекты городской среды, выставочного и игрового пространств.

Выставка будет работать с 9 августа по 15 сентября 2023 года.

Время: 14.00 — 20.00 со вторника по воскресенье.

Место: г. Саратов, ул. Максима Горького, д. 2, арт-кластер РОСИЗО «Склады Рейнеке»

Стоимость билета — 50 руб. Билеты можно приобрести на официальном сайте РОСИЗО.