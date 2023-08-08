Панков: Строительство моста через Большой Иргиз решит многолетнюю проблему жителей

Николай Панков в ходе визита

Инициативы Президента России Владимира Путина делают лучше жизнь людей на местах. Это подчеркнул депутат Госдумы Николай Панков в своём телеграм-канале «Пара слоV».

«В этом году началось строительство моста через реку Большой Иргиз между Пугачевским и Краснопартизанским районами. Средства выделены в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги».

Жители отмечают улучшение дорог в области. Вячеслав Володин на много лет вперёд решил эту задачу. Крупные трассы переданы на федеральный уровень. За счёт экономии Дорожного фонда ремонтируются межрайонные и внутрирайонные дороги. Плюс к этому транспортный налог остаётся в муниципалитетах.

Сегодня обсудил с жителями и специалистами, как идет строительство моста. Много лет жители пользуются насыпной дамбой, которую затапливает каждую весну. И чтобы добраться в Горный, приходится делать огромный крюк через Ершов. Новый мост даст возможность в любое время года быстро доехать до Пугачева, Балаково и других населенных пунктов», - пишет Николай Панков.