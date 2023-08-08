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Саратовский институт благородных девиц стал памятником архитектуры. Об этом сообщает региональный комитет культурного наследия.

Согласно данным комитета, расположенный в Октябрьском районе Саратова ансамбль зданий XIX века, в которых располагался Мариинский институт благородных девиц, признан объектом культурного наследия.

В государственный реестр памятников попали следующие здания:

— «Ансамбль Мариинского института благородных девиц» на улице 2-я Садовая, 23 (1821, 1857 год).

— «Дом Рейнвальда» на улице Чернышевского, 175 (начало 1880-х годов);

— «Дом жилой» на улице Чернышевского, 65 (конец XIX века);

— «Дом жилой» на улице Чапаева, 85 (1880-е годы);

В «Доме Рейнвальда» сейчас находится отдел Следственного комитета по Волжскому району Саратова, в «Жилых домах» – коммерческие помещения, а в «Институте» – школа № 95.