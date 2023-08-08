Саратовские аграрии собрали 3 миллиона тонн зерна

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В страду-2023 труженики села в Саратовской области собрали уже три тонны зерна. Об этом сообщила пресс-служба регионального минсельхоза.

- Регион продолжает сохранять лидирующие позиции в ПФО по намолоту зерна и является одним из лидеров по темпам уборки. К 8 августа аграриями региона собрано 3 миллиона 76 тысяч тонн зерновых и зернобобовых культур при средней урожайности 26,9 ц/га. Валовой сбор последних суток – 243,1 тысяча тонн, - сообщил сегодня министр сельского хозяйства области Роман Ковальский.

Уборочная-2023 приближается к экватору: на сегодняшний день убрано 1 144,9 тысяч гектаров. Это составляет 49% от плана.

Самые высокие темпы уборки показывают Ровенский, где убрано 76,9% площадей, а также Питерский (69,9%), Краснокутский (63,1%) и Ивантеевский (62,3%) муниципальные районы.

По валовому сбору в Правобережье лидируют Балашовский и Самойловский районы – 187,7 тысяч тонн и 156,3 тысячи тонн. На левом берегу лучший результат показывают хлеборобы Пугачевского и Ершовского районов, где собрано 191,3 тысячи тонн и 156 тысяч тонн зерна соответственно.