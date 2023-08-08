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НовостиОбщество8 августа 2023 11:44

В Саратовской области более 40 школ и детсадов оборудуют системами очистки воды

На системы очистки воды губернатор постановил выделить 14,5 млн рублей
Евгений Бадиков
фото: архив КП

фото: архив КП

В Саратовской области более 40 школ и детсадов оборудуют системами очистки воды. Об этом сообщает пресс-служба правительства Саратовской области.

Согласно постановлению губернатора региона Романа Бусаргина, в Саратовской области восемь районов получат 14,5 миллиона рублей на улучшение качества воды в школах и детских садах. Деньги будут выделены из резервного фонда.

Средства пойдут на локальные очистные сооружения в 41 образовательном учреждении в Базарно-Карабулакском, Калининском, Красноармейском, Краснопартизанском, Марксовском, Новобурасском, Романовском, Самойловском районах

Ранее была подготовлена трехлетняя программа по улучшению качества питьевой воды в сельских школах и детсадах. С 2023 по 2025 годы в планах выделить 43,5 миллиона рублей.