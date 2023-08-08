В Ленинском районе Саратова в тройном ДТП пострадал пенсионер

В Ленинском районе Саратова на пересечении улиц Гвардейская и Чайковского произошло столкновение трех автомобилей: Ваз-2109, Газель и Mazda. Об этом сегодня, 8 августа сообщает ЧП Саратов. Прибывшие на место медики центра медицины катастроф госпитализировали водителя-мужчину 1944 г.р. из автомобиля Ваз-2109.
Все обстоятельства произошедшего устанавливают сотрудники ДПС.
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