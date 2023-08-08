Евгений Ковалев помог инвалиду-колясочнику из Хвалынска с обустройством пандуса подъезда многоэтажки

Евгений Ковалев

В рамках проекта «Единая страна – доступная среда» партии «Единая Россия» был обустроен еще один пандус для инвалида 1 группы. С такой просьбой к депутату областной думы, региональному координатору партпроекта Евгению Ковалеву ранее обращалась жительница Хвалынского района. Вход в подъезд и лестничный марш до квартиры не был оборудован соответствующим подъемным устройством.

До этого женщина уже обращалась к парламентарию по вопросу замены кресла-коляски с механической на электрическую. Тогда оперативно было организовано внесение изменений впаспорт реабилитации и получение от ФСС инвалидной коляски с электроприводом. Однако, в связи с отсутствием пандуса, воспользоваться ею в полной мере и проехать по улицам родного города заявительница не смогла. После длительного процесса подготовки документации, проведения конкурсных процедур, заказа оборудования и комплектующих подъезд удалось оборудовать удобным откидным пандусом, полностью соответствующим пожеланию заявителя и комфортным для жильцов многоквартирного дома.

— Забота о каждом нуждающемся – приоритет Народной программы «Единой России».Каждая история очень индивидуальна. Иногда решение таких задач занимает длительное время, но в рамках реализации проекта «Единая страна – доступная среда» мы делаем все возможное для обеспечения доступности объектов инфраструктуры, социальных институтов, образования, работы, информации и других сфер жизни, - отметил в своих соцсетях Евгений Ковалев.