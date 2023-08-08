Собственники жилых помещений 10 многоквартирных домов перешли на прямые расчеты с «Т Плюс»

Оплачивать потребляемую тепловую энергию напрямую «Т Плюс» будут жильцы 10 многоквартирных домов Саратова:

ул. им. Осипова В.И., д. 8

мкр. Шарковка, д. 1

пр-кт Энтузиастов, д. 40А, 61

пр-кт Строителей, д. 54А

Обуховский пер, д. 13/19

ул. им. Панченко К.П., д. 3

ул. Бахметьевская, д. 34/42

ул. им. Чернышевского Н.Г., д. 183

ул. Электронная, д. 4

На основании решения общих собраний собственников жилья энергетики расторгли договоры с управляющими организациями данных домов. Начисления за коммунальные услуги жителям производятся с 1 июля 2023 года. Платежные документы с новыми лицевыми счетами клиенты получат в августе.

В настоящее время клиентами энергокомпании являются собственники квартир 3879 домов Саратова, Энгельса и Балаково. Напомним, если жильцы многоквартирного дома хотят перейти на прямые расчеты за услугу по отоплению и горячему водоснабжению, им необходимо провести общее собрание и оформить решение соответствующим протоколом. После этого управляющая организация должна будет передать необходимые сведения ресурсоснабжающей организации. Дополнительную информацию о порядке перехода на прямые расчеты можно получить у специалистов Саратовского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» по телефону: 8 (8452) 98-64-33.

Гражданам, перешедшим на прямые расчеты, открыт доступ в «Личный кабинет» на сайте Саратовского филиала «ЭнергосбыТ Плюс», который позволяет оплачивать услуги без комиссии, следить за расходами, передавать показания приборов учета, получать электронные квитанции, консультироваться со специалистами в режиме онлайн, а также другие дистанционные сервисы. Также оплатить услуги без комиссии можно через АО Почта банк и личный кабинет в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства на сайте.

Кроме того, клиенты «ЭнергосбыТ Плюс» могут оплачивать коммунальные услуги с помощью системы быстрых платежей. Функция доступна для физических лиц на сайте компании и в мобильном приложении.

Напоминаем, что в целях корректного расчета платы за коммунальную услугу «горячее водоснабжение» клиентам необходимо ежемесячно предоставлять показания ИПУ. Иначе начисления за ГВС будут производиться исходя из нормативов потребления.

Предоставить показания ИПУ можно любым удобным способом:

— Личный Кабинет «ЭнергосбыТ Плюс»

— На сайте https://saratov.esplus.ru (без регистрации)

— При оплате через платежные сервисы банков

— Автоответчик по приему показаний: 8 (800) 700-10-32, 8 (8452) 24-54-67 (г. Саратов), 8 (8453) 54-49-29 (г. Энгельс)

— Чат-Бот Светлана: https://t.me/Esplusbot, Viber: //pa/info?uri=svetlanavirtualkonsultant, https://vk.com/public186822302

— Информационная система ГИС ЖКХ

— Офисы компании