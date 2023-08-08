Массовая драка в Энгельсе закончилась стрельбой. Видео с места событий было опубликовано в городских сообществах Энгельса, но затем удалено администраторами. Несколько региональных СМИ успели поделиться кадрами.

Вчера вечером, 7 августа, в Энгельсе произошла массовая драка. В районе школы №1, рядом с детской площадкой, отношения с помощью кулаков выясняли несколько мужчин, а в какой-то момент один из участников драки достал пистолет и произвел несколько выстрелов.

Как сообщили в ГУ МВД, сигнал на пульт «02» поступил в 21:34. Приехавший на место экипаж ППС участников драки не обнаружил. Производится проверка, нарушители общественного порядка устанавливаются.