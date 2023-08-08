фото: Мининформ Саратовской области

В селах Саратовской области ремонт дорог закончат к сентябрю. Об этом сообщает Министерство информации и массовых коммуникаций Саратовской области

Губернатор Роман Бусаргин поставил задачу завершить ремонт и строительство дорог селах региона до 1 сентября. Напомним, региональная программа по ремонту внутрипоселковых автомобильных дорог, запущенная по инициативе Председателя Госдумы РФ Вячеслава Володина, предложившего из областного бюджета выделять деньги на ремонт дорог в селах из расчета 3000 рублей на каждого жителя, реализуется второй год подряд.

По инициативе же губернатора из областного бюджета было выделено 230 миллионов рублей на ремонт тротуаров в селах и райцентрах области.

В Ивантеевке новые тротуары появятся на улице Зеленой со стороны автовокзала, а также от подвесного моста в сторону улицы Садовой. В Аткарске появится 3,4 тыс. кв.м. тротуаров, на девяти улицах. На Революционной отремонтируют самый проблемный тротуар на оживленном участке от Советской до Пушкина, где расположен детский сад. На Ленина заасфальтируют отрезок тротуара от Вокзального проезда до школы № 1. На Пушкина уложат асфальт на тротуаре от улицы Чапаева до дома №87.

Жители Аркадака после встречи с губернатором так же получат заасфальтированную пешеходную дорожку по улице Балашовской.