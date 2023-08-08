Следователи проводят проверку смерти женщины в Саратовской области

Фото: СУ СКР по Саратовской области

Следователями СК проводится проверка по факту смерти женщины в Советском районе Саратовской области. По информации СУ СК региона, сегодня, 8 августа в одном из домов села Золотая Степь соседкой обнаружено тело 59-летней женщины. О происшествии сообщено в правоохранительные органы.

Следователем СК проведен осмотр места происшествия и тела, назначено судебно-медицинское исследование.

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