В Саратовской области пожилой мужчина попался на уловку мошенников

Фото: архив КП

Вчера в полицию с заявлением о мошенничестве обратился 64-летний житель Энгельса. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Мужчина пояснил, что с 31 июля по 7 августа он общался с неизвестным, который представился сотрудником ФСБ. Собеседник сообщил, что на имя мужчины злоумышленники оформили кредиты и деньги пойдут на совершение различных противоправных действий. Для предотвращения преступления нужно было оформить кредиты и перевести на «безопасные счета». Потерпевший оформил займы в банках Энгельса и Саратова и частями перевел деньги. Общая сумма переводов составила 6 миллионов 299 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело.

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