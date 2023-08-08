Воскресенский район преобразился благодаря участию в госпрограммах разных уровней

Фото: Телеграм-канал глава Воскресенского района

В этом году общественные зоны Воскресенского района усовершенствовались благодаря активному участию муниципалитета в программах разных уровней.

В селе Синодское появился благоустроенный парк для отдыха сельских жителей. Стимулом тому послужила программа Поддержки местных инициатив. В ней наряду со средствами области, местными деньгами, использован вклад местных жителей и организаций.

- Сложение усилий всех здоровых сил общества дало прекрасный результат, - дал оценку преображения родного района глава Денис Павлов.

В рамках исполнения федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» облагораживается пляж районного центра. В настоящее время сюда завозится речной песок. Не вызывает сомнения, что пляж станет еще более популярным местом отдыха для местных жителей и гостей Воскресенского района.