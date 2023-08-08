фото: Управление Ветеринарии

В Саратовской области прививки от бешенства получили 300 тысяч животных. Об этом сообщает Управление ветеринарии Саратовской области.

С начала года ветеринарные специалисты привили около 300 тысяч животных, в том числе более 40,6 тысяч собак и около 30 тысяч кошек. За июль текущего года привили более 43 тысяч животных, в том числе около 4,4 тысяч собак и 3,2 тысяч кошек. Для предупреждения распространения инфекции в дикой фауне весной специалистами ветеринарной службой было разложено более 800 тысяч доз вакцины для диких плотоядных животных.

За 7 месяцев текущего года выявлено 19 неблагополучных пунктов по бешенству. Для сравнения: за аналогичный период 2022 года было зафиксировано 22 неблагополучных пункта, 2021 год – 58 пунктов заболевания животных данной инфекцией.