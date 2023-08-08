В Саратове вынесли приговор по делу о нарколаборатории в Красном Текстильщике

Фото: Саратовский областной суд

Саратовский областной суд вынес приговор Олегу Касиянову по обвинению в незаконном производстве наркотических средств, совершенное организованной группой, в особо крупном размере. Об этом сегодня, 8 августа сообщает пресс-служба Саратовского областного суда.

4 августа прошлого года в ходе производства оперативно-розыскного мероприятия сотрудниками правоохранительных органов в Саратовской области была пресечена деятельность банды по производству наркотиков.

Судом установлено, что обвиняемые решили незаконно производить прекурсоры наркотических средств и наркотические средства. Они подыскали необходимое оборудование и химические реактивы, которые перевезли в арендованный гараж, расположенный в городе Саратов.

Касиянов вступил в состав организованной группы в июне 2022 года. Он оказывал содействие в приобретении дополнительных инструментов и оборудования, а также по мере необходимости помогал в процессе незаконного производства наркотических средств. Позднее участники арендовали дом, расположенный в поселке Красный Текстильщик, куда перевезли и установили оборудование из гаража, тем самым создав лабораторию. В ней они производили наркотическое средство мефедрон и прекурсоры наркотических средств.

С Касияновым было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, поэтому дело рассматривалось с применением особого порядка судебного заседания и вынесения судебного решения. Саратовский областной суд признал его виновным и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

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