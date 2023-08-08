Регоператор: в Гагаринском районе идет масштабная работа по повышению качества вывоза ТКО

фото: АО Ситиматик

По требованию регионального оператора по обращению с ТКО Саратовской области мусоровывозящая компания «ЭКОвывоз», отвечающая за вывоз отходов в районах Правобережья, реализует мероприятия по улучшению качества услуги по транспортировке ТКО. В Гагаринском районе Саратова на маршруты выходит новая спецтехника и увеличивается количество мусоровозов различного типа.

В частности, к работе приступил новый современный мусоровоз на базе МАН с механизмом прессования, который может перевозить до 22 кубометров уплотненного ТКО, в ближайшее время на маршрут выйдет еще один аналогичный транспорт. С 10 августа в районе увеличивается кратность вывоза отходов по одному из маршрутов. Кроме того, добавляется новый маршрут ломовоза для усиления вывоза крупногабаритных отходов. Он также при необходимости будет транспортировать КГО с Татищевского и Воскресенского районов.

Напомним, что с конца июля в Аткарском районе на маршруты вышли два мусоровоза нового поколения с механизмом прессования отходов. Спецтехника на базе МАЗ способна транспортировать до 16 кубометров прессованного ТКО каждый и таким образом за один рейс вывезти до 90 контейнеров объемом 1,1 кубометра.