В октябре в Саратове впервые пройдет фестиваль «Формат К»

Фото: Министерство культуры Саратовской области

Этой осенью с 17 по 21 октября в Саратове состоится межрегиональный фестиваль театров кукол «Формат К». Об этом сегодня, 8 августа сообщает Министерство культуры области. Его основная идея – знакомство подростковой и взрослой аудитории с актуальными и современными тенденциями кукольного искусства.

- Фестиваль нацелен на развитие межрегиональных культурных связей, популяризацию театра кукол как значимого направления театрального искусства и знакомство с ним зрителей. Среди задач Фестиваля – создание позитивного имиджа театра кукол в обществе, сохранение и развитие театральных традиций и эстетическое воспитание аудитории, — отметила министр культуры Наталия Щелканова.

На сцене театра кукол и Саратовского театра юного зрителя выступят актерские составы из Рязани с постановкой «Синяя Борода», Мурманска - «Эйнар и Брунилла», постановка «Минотавр» от Московского театра и «Белая уточка» театра кукол имени С.В. Образцова. Саратовский театр кукол проведет показ спектаклей «Илья Муромец» и «Просто космос».

Билеты на все постановки доступны по Пушкинской карте.

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