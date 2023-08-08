В Саратове высадят 1500 саженцев деревьев

Фото: тг "Лада Мокроусова"

Предстоящей осенью в Саратове запланирована компенсационная высадка зеленых насаждений. Информация опубликована сегодня, 8 августа, в телеграм-канале Лады Мокроусовой.

Высадка будет осуществляться за счет средств, поступивших в бюджет города по расчету восстановительной стоимости. Посадка 1500 саженцев будет производиться во всех районах города взамен удаленных. Основной видовой состав деревьев: ясень, клен, вяз, тополь.

В Кировском районе планируется высадить 180 деревьев, в Ленинском – 200, в парках и скверах Гагаринского района – 500, в Заводском – 235, в Волжском – 180, в Октябрьском - 150, а во Фрунзенском – 55.

Кроме этого, в центральной части города запланирована высадка деревьев, на которые были выделены средства из областного бюджета по инициативе губернатора области Романа Бусаргина.

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