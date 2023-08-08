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НовостиОбщество8 августа 2023 7:03

В Ершовском районе выявлено девять детей купающихся без присмотра

Прокуратура Ершовского района провела рейд по местам несанкционированного купания
Евгений Бадиков
фото: Пресс-служба Прокуратуры Саратовской области

фото: Пресс-служба Прокуратуры Саратовской области

В Ершовском районе выявлено без присмотра купались 9 детей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратура Саратовской области.

Мероприятие прошло в Ершовском районе в местах массового летнего отдыха. Сотрудниками выявлено несколько несанкционированных мест для купания граждан, и девять несовершеннолетних, отдыхающих без присмотра. В ряде мест не имеется специальных знаков «Купаться запрещено».

По результатам проверки при наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования.