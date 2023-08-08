Саратовские предприятия заместили 23 вида импортных товаров

Фото: Минпромэнерго

В первом полугодии 2023 года промышленные компании Саратова произвели импортозамещение 232 видов товаров.

Больше всего, 9 видов товаров, замещено в продукции для автопрома. Это резинотехнические изделия и комплектующие для автопрома.

Как уточнили в ведомстве, ряд предприятий работает на импортозамещение в авиационной технике, замещено 4 вида изделий для бортовой аппаратуры. Также продукция на замену импортной создана в производстве тугоплавких металлов и сплавов, медицинской техники, газового оборудования и других отраслях.

В министерстве напомнили: в 2017-2022 годы предприятия Саратовской области заместили свыше 100 видов импортной продукции.