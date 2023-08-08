фото: управление Ветеринарии Саратовской области

Ветеринары из Дергачей спасли пострадавшую в ДТП косулю. Об этом сообщает управление ветеринарии Правительства Саратовской области.

К специалистам Дергачевской районной ветстанции обратился инспектор с просьбой оказать помощь дикому животному, пострадавшего в ДТП возле села.

Ветеринары выехали на место, и в ходе осмотра животного обнаружили рваные раны бедра, ссадины, переломы, прочие травмы. После анестезии рана была обработана антисептическим раствором и наложено 15 узловатых швов. Животное было доставлено на подворье охотинспектора для дальнейшей реабилитации и медикаментозного лечения.