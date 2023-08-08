За неделю в Саратовской области COVID-19 обнаружили у 103 пациентов

Фото: архив КП
В Саратовской области за прошедшую неделю зарегистрировано 103 новых случая заболевания коронавирусом. Об этом сегодня, 8 августа сообщает оперативный штаб. Общее количество заболевших с начала пандемии в регионе составляет 325 326 человек. Выздоровели за это время 319 252 человека.
Наибольший прирост заболевших за неделю зафиксирован: в Энгельсском районе — 41, Саратове — 31, поселке Светлый — 13, Балашовском районе — 9.
По клиническому течению болезни распределение среди вновь выявленных следующее: с пневмонией — 3, с признаками ОРВИ — 100.
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