За неделю в Саратовской области COVID-19 обнаружили у 103 пациентов

Фото: архив КП

В Саратовской области за прошедшую неделю зарегистрировано 103 новых случая заболевания коронавирусом. Об этом сегодня, 8 августа сообщает оперативный штаб. Общее количество заболевших с начала пандемии в регионе составляет 325 326 человек. Выздоровели за это время 319 252 человека.

Наибольший прирост заболевших за неделю зафиксирован: в Энгельсском районе — 41, Саратове — 31, поселке Светлый — 13, Балашовском районе — 9.

По клиническому течению болезни распределение среди вновь выявленных следующее: с пневмонией — 3, с признаками ОРВИ — 100.

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