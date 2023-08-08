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НовостиОбщество8 августа 2023 6:21

В Саратове поменялось расписание пригородного маршрута

Администрация Саратова опубликовала новое расписание автобуса №191
Светлана Курышева
Фото: Министерство транспорта и дорожного хозяйства области

Фото: Министерство транспорта и дорожного хозяйства области

Министерство транспорта и дорожного хозяйства области сегодня, 8 августа сообщило об изменениях в пригородном сообщении в целях улучшения транспортного обслуживания населения. По многочисленным просьбам пассажиров с 10 августа, движение автобусов по межмуниципальным автобусным маршрутам регулярных перевозок пригородного сообщения № 191 «Саратов (ЦКР) – п. Светлый» и № 191-А «Саратов (ЦКР) – п. Светлый (ч/з с. Сторожевка)» будет осуществляться ежедневно согласно новому расписанию ( см. фото)

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