В большинстве школ и детсадов области ремонт закончен или близится к завершению

фото: "Единая Россия"

Продолжается контроль депутатов Облдумы за объектами социальной сферы, попавшими в региональные программы по ремонту, инициированные председателем Госдумы Вячеславом Володиным и подержанные фракцией «Единая Россия».

На части из них работы уже завершены, в том числе в детском саду №136 в Кировском районе Саратова, где была заменена крыша. Работы выполнял иногородний подрядчик, справившийся с ремонтом качественно и в срок. По мнению депутата Алексея Антонова, этому способствовало, что организация не набирала множество объектов и не сбивала на торгах цену до минимума.

«Депутаты «Единой России» формируют собственный список недобросовестных подрядчиков, к которым, в случае их выхода на дальнейшие конкурсы по ремонту школ и детсадов, будет повышенное внимание ещё на этапе заключения контракта. Параллельно с этим, считаю, будет правильно составить и список тех подрядчиков, кому можно доверять, кто уже положительно зарекомендовал себя. Их будем обязательно поддерживать и рекомендовать для выполнения работ. От этого зависит, в том числе, исполнение Народной программы «Единой России», - отметил Антонов.

Ремонт школы в р.п. Озинки уже завершается, в чём убедился депутат Иван Бабошкин. Здесь провели ремонтно-монтажные работы, в том числе ремонт фундамента, цоколя, отмостки, фасада здания, потолков, междуэтажных перекрытий, напольного покрытия, спортзала, пищеблока, инженерных и электромонтажных сетей и др. Кроме этого, было закуплено новое оборудование и учебные пособия. Парламентарий осмотрел и другие объекты в Озинском районе, где ведутся работы в рамках федеральных проектов или за счёт спонсорских средств - спортшколу в райцентре, среднюю школу в посёлке Липовский, а также филиал Пигаревского сельского Дома культуры.

В школе села Сокур Татищевского района побывала депутат Ирина Колесникова. Она отметила, что ремонт спортзала проводится здесь качественно, но с отставанием от сроков. На сегодняшний день здесь частично заложены старые окна и удалены стеклоблоки, установлены 11 пластиковых окон. Проложена новая электропроводка, устанавливается автоматическая пожарная сигнализация. Выполнено финишное оштукатуривание, потолок покрашен, стены подготовлены под покраску.

«В целом школа готова к новому учебному году, коллектив педагогов полностью укомплектован. Школа по оформлению не уступает городской», - подчеркнула Ирина Колесникова.