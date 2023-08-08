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Цена квадратного метра жилья в Саратове превысила 70 тысяч рублей. Об этом сообщает Саратовстат.

В этом году цены на первичном и вторичном рынках жилья в Саратовской области превысили 70 тысяч рублей за квадратный метр. По итогам второго квартала, цена «квадрата» в новом доме составила 73 374 рубля (в первом квартале – 73 тысячи).

За год цены в новостройках выросли на 19 процентов, а на вторичке цены поднялись на 8,7%.

Цена квадрата на вторичном рынке выросла до 70 700,57 рублей, что является крупнейшим показателем за последние пять лет.