«Поезд героев» уехал – впечатления от Саратова остались

Фото: телеграм-канал МинИнформ64 Z

Вчера вечером, «Поезд Героев» отправился из Саратова к последней точке своего маршрута - в Волгоград. Об этом сегодня, 8 августа сообщает Министерство образования области. На поезде всероссийского проекта «Герои с нашего двора!» прибыли 100 ребят, которые отличились в области спорта, образования, культуры, кадеты и юнармейцы из регионов Сибирского федерального округа, ДНР и ЛНР. Одной из остановок маршрута делегации в Саратове стала кадетская школа №2 им. В.В. Талалихина.

Саратов в этом году впервые стал частью маршрута и участникам делегации подготовили насыщенную программу. Участники делегации узнали об истории и достижениях учреждения, побывали на экскурсии в музее. В стрелковом тире кадетской школы ребята смогли пострелять из пневматической винтовки, а также лазерного стрелкового тренажера.

Уезжая, ребята поблагодарили за гостеприимство и насыщенную программу, в которой каждый мог найти для себя что-то по душе

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.