В Балаково прокуратура восстановила права ребенка-инвалида

Фото: архив КП

В прокуратуру города Балаково Саратовской области обратилась мать несовершеннолетнего и сообщила о нарушении его прав на бесплатное обеспечение медицинскими изделиями. По факту обращения была организована проверка. О результатах сегодня, 8 августа сообщает прокуратура Саратовской области.

В ходе проверки было установлено, что 7-летний сын заявительницы является ребенком-инвалидом, страдает сахарным диабетом и имеет право на льготное обеспечение медицинскими изделиями. По жизненно важным показателям мальчику проведена коррекция инсулинотерапии с последующей установкой инсулиновой помпы с системой круглосуточного мониторинга гликемии.

Однако маленькому пациенту отказали в предоставлении ланцетов для глюкометра и тест-полосок. По данному факту прокуратура обратилась в суд с иском о возложении на министерство здравоохранение региона и районную поликлинику обязанности обеспечить мальчика необходимыми медицинскими изделиями и расходными материалами к ним.

После вмешательства прокуратуры права несовершеннолетнего восстановлены, он обеспечен необходимыми изделиями.

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