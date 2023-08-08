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НовостиОбщество8 августа 2023 5:07

Панков: Пляж в Затоне станет любимым местом отдыха горожан

Источник:kp.ru
"Новый пляж и продолжение набережной от моста до Затона украсит Саратов и повысит его туристическую привлекательность"

"Новый пляж и продолжение набережной от моста до Затона украсит Саратов и повысит его туристическую привлекательность"

Депутат Госдумы Николай Панков в своём телеграм-канале «Пара слоV» отметил, что пляж в Затоне в Саратове - долгожданный для жителей проект.

«Его строительство стало возможным при помощи Вячеслава Володина. Уверен, пляж в Затоне станет любимым местом отдыха горожан. Как и пляж на новой набережной, который ранее был построен по проекту спикера. Мы видим, насколько этот пляж популярен. А ведь раньше его не было. Люди купались в несанкционированных местах, что было небезопасно.

На реализацию масштабного проекта будут направлены привлечённые средства. У города и области таких средств нет. Новый пляж и продолжение набережной от моста до Затона украсит Саратов и повысит его туристическую привлекательность», - пишет Николай Панков.

Полноценный пляж в Затоне планируется открыть следующим летом. Такая информация появилась в телеграм-канале сторонников председателя Госдумы Вячеслава Володина в Саратове.