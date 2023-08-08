Володин потребовал открыть полноценный пляж в Затоне летом 2024 года

Фото: Телеграм-канал Володин Саратов

Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин обсудил с властями Саратовской области продолжение реконструкции набережной вверх по течению. О результатах совещания сообщили сторонники политика в телеграм-канале.

Вячеслав Володин напомнил, что в планах - завершить все работы на участке от моста до Затона протяженностью 2 километра в 2025 году. Таким образом, длина саратовской набережной достигнет почти 9 километров.

- Под этот проект, большой, емкий мы будем искать федеральное финансирование либо привлеченные ресурсы. Здесь инвестиции будут сторонние, не внутренние. Потому что у города и области есть масса своих проблем, – отметил Вячеслав Володин.

После завершения работ по реконструкции набережной Володин предложил местным властям обсудить с жителями вопрос обустройства Зеленого острова и реализовать комплексный проект.