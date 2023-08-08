В Вольске на пять дней перекроют улицу Красногвардейскую

Администрация Вольского района сегодня, 8 августа, сообщает о перекрытии движения в городе Вольск на улице Красногвардейской. Движение перекроют в связи с проведением работ по замене сетей теплоснабжения с 8 по 12 августа на участке дороги по улице Красногвардейской от пересечения с улицей Саратовской до пересечения с Революционной.

Автомобилистов просят заранее планировать альтернативные маршруты.

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