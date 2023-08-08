Саратов
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Саратов
+29°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество8 августа 2023 4:52

В Вольске на пять дней перекроют улицу Красногвардейскую

В Саратовской области участок дороги перекроют для ремонта тепломагистрали
Светлана Курышева

Администрация Вольского района сегодня, 8 августа, сообщает о перекрытии движения в городе Вольск на улице Красногвардейской. Движение перекроют в связи с проведением работ по замене сетей теплоснабжения с 8 по 12 августа на участке дороги по улице Красногвардейской от пересечения с улицей Саратовской до пересечения с Революционной.

Автомобилистов просят заранее планировать альтернативные маршруты.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.